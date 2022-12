Inter-Skriniar, sì o no entro fine anno: “C’è uno scenario che porterebbe a rottura”

"Lo striscione dell’ultimo chilometro è stato ormai superato. L’Inter, infatti, conta di chiudere la partita per il rinnovo di Skriniar entro la fine dell’anno, con una fumata bianca oppure con una nera". Apre così il focus del Corriere dello Sport sul futuro di Milan Skriniar . L'Inter ha infatti proposto allo slovacco un ricco rinnovo di contratto, ora starà al difensore decidere se accettare o meno. Scrive il quotidiano: "Si potrà slittare a gennaio solo per definire gli ultimi dettagli. Ma vorrà dire che il difensore slovacco ha già dato un assenso di massima alla proposta nerazzurra.

Del resto, ormai, le carte sono state messe sul tavolo. Marotta e Ausilio hanno presentato la lora offerta che, come noto, si articola su un contratto da 6 milioni netti a stagione più bonus. E ora attendono una risposta. C’è la disponibilità a ricalibrare qualcosa per quanto riguarda i premi, non viene esclusa l’ipotesi di un incentivo alla firma, ma la sostanza resta quella. Il pallone, quindi, è sui piedi di Skriniar, che deve scegliere se calciarlo in rete, oppure se spedirlo in tribuna. Ovvio che questo secondo scenario significherebbe rottura", si legge.