Inter, Skriniar via subito? Il PSG frena per 2 motivi: i 20 milioni alla firma…

Il club transalpino non accelera per portare il difensore slovacco già a gennaio dall'Inter alla corte di Galtier

Il difensore e capitano dell'Inter è in scadenza con il club nerazzurro il prossimo 30 giugno e ha già fatto sapere al club di non voler prolungare il contratto.

Il PSG è il club in pole per il futuro dello slovacco, che potrebbe raggiungere Parigi già a gennaio.

"In viale Liberazione, infatti, sono assolutamente consapevoli e convinti che sarebbe meglio per tutti se l’addio si consumasse già ora, piuttosto che attendere la fine della stagione, con il rischio di tenersi in casa una serie di tensioni che potrebbero avere ripercussioni sul campo. La richiesta, però, resta quella di 20 milioni di euro. E, a quella cifra, stando a quattro rimbalza da Parigi, il Psg non è grado di arrivare".