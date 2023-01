PSG, Galtier: “Skriniar? Mai parlato di difesa, l’obiettivo è un altro”

Il countdown è iniziato. Mancano quattro giorni alla chiusura della finestra di calciomercato. In casa Inter resta in bilico la situazione legata al futuro di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con il club nerazzurro il prossimo 30 giugno. Il capitano ha già comunicato di non voler rinnovare il suo accordo con l'Inter, che ora attende novità sul suo addio.