Inter, ci siamo: in USA debutta lo sponsor Socios.com. Accordo chiuso, la cifra

Manca sempre meno per quanto riguarda il nuovo sponsor in casa Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nella tournée USA i nerazzurri faranno il debutto con il nuovo brand partner, che sarà Socios.com: "Ci siamo, l’Inter sta per ufficializzare il nuovo main sponsor che dopo 26 anni (matrimonio record nello sport) sostituirà Pirelli sulle maglie da gioco. Chiuso l’accordo con Socios.com, azienda legata alla criptovaluta che garantirà più di 20 milioni a stagione. Meno dei 30 cui l'Inter ambiva pre pandemia. Cifra che però verrà raggiunta sommando Lenovo (già sponsor tecnico, ora ha fatto l'upgrade e campeggia sul retro della maglia per 5 milioni più bonus) e il partner che comparirà sulla manica, ancora da definire.