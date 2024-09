Il retroscena sul difensore argentino, arrivato in nerazzurro nelle ultime ore di mercato: un club tedesco ci ha provato fino all’ultimo.

Con l’arrivo di Tomas Palacios dall’Independiente Rivadavia si è chiuso il mercato dell’Inter. I nerazzurri hanno deciso di investire sul difensore argentino classe 2003 per far fronte all’infortunio di Buchanan, che nei giorni scorsi è tornato a lavorare in campo.