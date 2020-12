Mercato Inter, un sogno e una tentazione. Ma tutto passa dalle cessioni di Eriksen e Nainggolan

A gennaio si aprirà la sessione invernale di mercato e l’Inter valuta i possibili inserimenti, ma prima bisognerà sfoltire l’ampia rosa a disposizione di Conte.

Come sottolinea Sky Sport “Sarà un mercato acceso, per l’Inter, a gennaio. Nei prossimi giorni, quando ci sarà la ripresa dei lavori ad Appiano Gentile, ci sarà anche un meeting di programmazione tra Conte, i dirigenti e il presidente Zhang, per delineare la strategia da adottare nelle settimane successive. Sicuramente i nerazzurri saranno attivi in uscita, dove ci sono diverse situazioni da risolvere. Su tutte, quella di Christian Eriksen, per il quale si cercherà una sistemazione adeguata. Lo stesso discorso vale per Radja Nainggolan, che non è stato considerato in questa prima parte di stagione. Resta da capire anche se Conte considererà funzionale Vecino nel suo progetto tecnico, quando l’uruguaiano avrà recuperato dai problemi fisici. Queste cessioni potrebbero favorire l’acquisto di un giocatore, che potrebbe essere De Paul anche se è difficile viste le cifre importanti richieste dall’Udinese. C’è anche la tentazione di provarci per Gomez”.