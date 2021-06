SM – L’Inter prepara l’affondo: soluzione low cost per il vero vuoto da colmare

L'aggiornamento su quello che potrebbe essere uno dei primi rinforzi per i nerazzurri

L'Inter è già al lavoro per assicurare a Simone Inzaghi i rinforzi necessari per continuare a competere anche il prossimo anno per i vertici del campionato. Nella rosa nerazzurra manca un vero vice Lukaku e per questo motivo in viale della Liberazione sono in corso riflessioni sui nomi alla portata. La società sta setacciando il mercato e potrebbe aver trovato in Caicedo il profilo giusto, secondo quanto riporta Sport Mediaset.