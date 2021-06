Inzaghi sceglie il suo intoccabile: “Non ne farebbe mai a meno. L’Inter deve fare sul serio”

Simone Inzaghi ha già le idee chiarissime sull'Inter della prossima stagione, al netto delle possibili scelte (dolorose) di mercato

Simone Inzaghi ha già le idee chiarissime sull'Inter della prossima stagione. Al netto delle possibili scelte (dolorose) di mercato, infatti, il nuovo allenatore nerazzurro ha scelto uno degli imprescindibili del 2021-22: Marcelo Brozovic. Inzaghi, grandissimo estimatore del croato, è pronto a farne un punto fermo della squadra. Ora tocca al club fare sul serio e intavolare con decisione una trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022:

"Nei pensieri del suo allenatore avrà sempre lo stesso motore al centro: Marcelo Brozovic. Qualità e quantità, il croato è il regista dei nerazzurri anche per la prossima stagione. Servirà, anche per lui, il rinnovo di contratto: quello attuale è in scadenza tra un anno, per prolungare ​Brozovic chiede sui 4/4.5 milioni a stagione (rispetto ai 3.5 di oggi). Un altro tema da affrontare presto per Beppe Marotta e Piero Ausilio".