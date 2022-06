Il Giorno – Marotta cambia l’Inter: Dybala anche se parte solo Sanchez. Ecco chi libera spazio

Sarà una stagione anomala, la prossima con i club che dovranno far fronte allo stop causa Mondiale e di conseguenza tantissimi impegni ravvicinati. Ecco perché l'Inter è molto attiva sul mercato per garantire a Simone Inzaghi un organico completo e pieno di risorse. Con una possibile grande sorpresa, come scrive Il Giorno: "Le parole di Beppe Marotta sul mercato dell'Inter tracciano una strategia che potrebbe portare a sorprese in attacco. Come ha sottolineato l'ad interista, infatti, quella che verrà sarà una stagione complicata dalla presenza dei Mondiali e serviranno rose lunghe. In via della Liberazione starebbero pensando a una strategia per avere, come accaduto da gennaio in poi, cinque punte a disposizione di Inzaghi.