Inter-Lazio, la probabile: le scelte di Conte. Sorpresa Eriksen e a sinistra le ultime idee…

In vista della gara contro la Lazio, possibile l'impiego dal 1' di Eriksen. E a sinistra le ultime idee sembrano ardite

Le sconfitte di Juventus e Milan rappresentano un'occasione da sfruttare per l'Inter . Ma la squadra nerazzurra dovrà vedersela con la Lazio che sta attraversando un ottimo momento di forma. Antonio conte avrà a disposizione l'intera rosa a eccezione di Vidal, ancora alle prese con un infortunio. Per sostituire il cileno la scelta potrebbe ricadere a sorpresa su Eriksen in vantaggio su Gagliardini.

"Sarebbe la seconda volta di fila, una promozione inattesa dopo aver considerato per mesi il danese come un vice-Brozo o poco più. E anche a sinistra le ultime idee sembrano ardite: Perisic è favorito su Young. Più spinta offensiva e minore equilibrio. In fondo, serve coraggio per andare oltre tutto: la Juve, la Lazio, il Milan", sottolinea la Gazzetta dello Sport.