Inter, il sostituto di Skriniar non va sbagliato: ecco i candidati a prendere il suo posto

A luglio Milan Skriniar si trasferirà al Psg. Per sei stagioni il difensore slovacco è stato un perno della difesa nerazzurra, adesso l'Inter deve trovare un sostituto all'altezza. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sono cinque i candidati a prendere il suo posto. Con o senza Skriniar cambia tutto, i nerazzurri non hanno scelta: non si può sbagliare la scelta del sostituto. "Demiral è il più costoso: l’Inter aveva fatto un tentativo a gennaio, nei giorni conclusivi della sessione di mercato, ma l’Atalanta non ha aperto alla sua partenza in prestito. L'unica opzione è la cessione a titolo definitivo, al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Difficilmente si può pensare di strapparlo ai bergamaschi per una cifra inferiore ai 25/30 milioni di euro. Operazione proibitiva".