Inter, spallata letale alla Vecchia Signora. Da Conte una lezione severa al Maestro

In attesa di conoscere quali saranno i risvolti a livello societario della trattativa imbastita da Suning e BC Partners, i nerazzurri hanno rifilato una spallata irriverente e potenzialmente letale alla Vecchia Signora. L’obiettivo nel breve termine è mettere il muso davanti a tutti al giro di boa. Non ipotecherebbe nulla, ma darebbe respiro ad un ambiente messo seriamente sotto pressione negli ultimi giorni. Le voci che si rincorrono sono diverse, sebbene sembrano non avere per nulla destabilizzato lo spogliatoio. I timidi segnali social di Steven Zhang dalla Cina non leniscono la delusione che al momento il tifo nerazzurro prova nei confronti della proprietà. Solo rivederlo in Italia aiuterebbe davvero a distendere le tensioni. Sperando, in ogni caso, che si arrivi ad una conclusione prima possibile.