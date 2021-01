Steven Zhang non sta nella pelle dopo il successo della sua Inter per 2-0 sulla Juventus. Il numero uno del club nerazzurro di viale della Liberazione ha pubblicato su Instagram un post per esaltare i ragazzi di Antonio Conte.

“Persone fantastiche con un grande spirito. Continuiamo a lottare col cuore. Sempre forza Inter” ha scritto Zhang nel post con uno scatto dell’esultanza dei nerazzurri.