Inter, a gennaio spazio per il colpo ‘doppio’: “Clausola da 36mln, Marotta punta allo sconto”

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, raggiunta dopo 10 anni di attesa, lascia spazio all'Inter per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Steven Zhang si sarebbe convinto a investire nel prossimo mercato di gennaio per tentare l'assalto alla seconda stella e, perché no, provare anche a raggiungere i quarti. Se in attacco si fanno i nomi di Scamacca e Raspadori, a centrocampo il nome giusto potrebbe essere quello di Nahitan Nandez, già seguito in estate. Nel contratto del calciatore del Cagliari, attualmente in scadenza nel 2024, c'è una clausola da 36 milioni di euro, come scrive calciomercato.com: