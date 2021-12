Mercato Inter, cambia tutto: “Inzaghi convince Zhang, Suning farà uno sforzo. Risorse per…”

L'ottimo lavoro di Simone Inzaghi potrebbe aver convinto Suning a fare uno sforzo per rinforzare ulteriormente la rosa dell'Inter

"La nuova Inter di Inzaghi ha convinto anche i più scettici in soli quattro mesi, al punto da stuzzicare persino l’appetito della proprietà. Che, come anticipato da Marotta qualche giorno fa, sarebbe anche disposta a fare un piccolo sforzo per regalare al tecnico piacentino qualche elemento in grado di alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione. Niente follie in tempi di austerità, ça va sans dire, ma i nerazzurri avranno comunque risorse e possibilità sufficienti per muoversi".