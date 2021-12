Inter-Spezia, le PROBABILI: Inzaghi rinuncia a Dzeko e Barella. Sorpresa in mediana

L'Inter cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. Ospite dei nerazzurri a San Siro c'è lo Spezia di Thiago Motta

L'Inter cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. Ospite dei nerazzurri a San Siro c'è lo Spezia di Thiago Motta; mister Inzaghi tiene a riposo qualcuno questa sera in vista della sfida di domenica contro la Roma di Mourinho.

In difesa confermato Bastoni al centro della linea a tre, la spunta D'Ambrosio sul centro-sinistra, con Dimarco che partirà largo per far rifiatare Perisic. A riposo anche Barella, in mediana dovrebbe esserci Vidal dal 1'. Spazio a Dumfries sulla destra, complice l'infortunio di Darmian. In attacco la coppia argentina Lautaro-Correa, con Dzeko inizialmente in panchina.