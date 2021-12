Inter, la rimonta passa dal Meazza. A San Siro da record, nessuno come i nerazzurri in Europa

San Siro arma in più per l'Inter di Inzaghi per cercare di rimontare i punti che la dividono dalla vetta

Andrea Della Sala

L'Inter rimane a 4 lunghezze dal Napoli, ma la speranza dei tifosi nerazzurri è quella di recuperare punti entro Natale. Inzaghi può contare su un alleato speciale, lo stadio San Siro.

"La rimonta passa dal Meazza: lo dice il calendario, lo conferma la storia recente della squadra nerazzurra. Da qui a Natale, l’Inter di Inzaghi punta ad avvicinarsi alla vetta, magari centrando proprio il sorpasso, e per farlo sembra inderogabile il percorso netto tra le mura di casa: oggi a Milano arriva lo Spezia, primo avversario di un trittico di partite interne più che alla portata, che vedrà poi le sfide contro Cagliari e Torino. Ma è soprattutto il modo con cui l’Inter si presenta a queste sfide a dare ulteriore fiducia al popolo nerazzurro. Nell’ultimo anno e mezzo, ossia nella stagione passata e nelle prime 14 giornate di questo campionato, nessuno in Europa ha vinto quanto i nerazzurri, che vantano in totale 21 successi. Meglio di Psg (20) e Siviglia, Bayern e Atletico (19). E meglio anche di Napoli, Lazio e Roma in Italia e Manchester City e Borussia Dortmund all’estero, ferme a quota 18 vittorie", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Le recenti prestazioni aiutano a pensare positivo, ma intanto anche il pubblico è pronto a fare la sua parte: contro lo Spezia saranno 30 mila i tifosi sugli spalti, per spingere i nerazzurri ad allungare questo record interno. Un numero importante per una sfida infrasettimanale contro una squadra non di prima fascia. Ma il popolo nerazzurro non si è mai tirato indietro, malgrado le limitazioni anti Covid a San Siro si è sempre andati vicini al sold out. Stavolta il tutto esaurito resta un traguardo lontano, ma la scelta di applicare prezzi contenuti è stata comunque premiata. Inzaghi e i suoi ragazzi vogliono un’altra serata da ricordare. E tre punti per lanciare l’assalto al titolo d’inverno", aggiunge il quotidiano.