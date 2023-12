Inter, spina Dumfries: parti distanti, senza rinnovo la cessione è obbligata

Inzaghi spera sicuramente di riaverlo a disposizione prima possibile. Denzel Dumfries sarà importantissimo da qui al termine della stagione, oltre la quale però rischia addirittura di non vestire più la maglia dell'Inter. Perché la trattativa per il rinnovo di contratto non è così a buon punto, come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"La spina semmai è Dumfries. L’olandese, infatti, sarebbe nelle stesse condizioni di Mkhitaryan, essendo sbarcato in Italia nell’estate 2021. L’Inter vorrebbe prolungare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2025, ma le richieste dell’entourage dell’esterno sono decisamente superiori all’offerta nerazzurra. La distanza è nell’ordine del milione di euro: attorno ai 4 è la proposta di viale Liberazione, 5 è la domanda dei rappresentanti di Dumfries. Margini per raggiungere un accordo rapidamente non ce ne sono. Anzi, non è da escludere che un’intesa non venga nemmeno trovata, rendendo assai probabile, se non obbligata, la cessione dell’olandese la prossima estate.