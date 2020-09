Sky – Skriniar, Tottenham vede l’Inter: proposte contropartite. Darmian si fa. E spunta…

Inter e Tottenham hanno iniziato a parlare di un possibile trasferimento di Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club inglese ha proposto delle contropartite tecniche, ma i nerazzurri non vogliono giocatori in cambio, solo cash. La richiesta è di 60 milioni di euro, magari pronto a scendere a 50 più bonus, ma oggi il Tottenham non è arrivata a questa cifra. Le parti si sono prese una pausa di riflessione. In caso di cessione del difensore slovacco, l’Inter ha una lista di obiettivi e al primo posto c’è Milenkovic. L’alternativa è Smalling e poi c’è un terzo nome, quello del turco Kabak, classe 2000 dello Schalke 04. Con Ranocchia verso il Genoa, con la cessione di Candreva, Darmian sta solo aspettando l’ok definitivo, il contratto del giocatore è pronto.

(Sky Sport)