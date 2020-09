Terminato l’incontro tra Andrea Ranocchia e il suo agente Tullio Tinti. All’uscita da un noto albergo di Milano, il difensore nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti tra cui l’inviato di FCINTER1908.IT: “Ho solo preso un cappuccino col mio procuratore. Resti all’Inter? Non lo so ragazzi, non so nulla. Un desiderio? Nasce la mia bimba lunedì prossimo, spero vada tutto bene“.