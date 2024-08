Nella prima uscita stagionale a San Siro, l'Inter regala ai suoi tifosi la prima vittoria in campionato battendo il Lecce

Massimo risultato col minimo sforzo. Nella prima uscita stagionale a San Siro, l'Inter regala ai suoi tifosi la prima vittoria in campionato battendo il Lecce di Gotti. Il giorno dopo la gara, la Gazzetta dello Sport analizza la prestazione della squadra di Inzaghi. "Se la calma è la virtù dei forti, allora questa Inter è ancora la squadra da battere. Lo ha spiegato bene Hakan Calhanoglu, con la stessa identica freddezza con la quale ha trasformato l’ennesimo rigore in Serie A (siamo a 17 su 17): «Dopo Genova eravamo tutti tranquilli, il campionato è ancora lungo. Abbiamo vinto, anche se facciamo ancora fatica con questo caldo, ma abbiamo la stessa fame dell’anno scorso e siamo sulla strada giusta».

"Quella strada Simone Inzaghi ha cominciato a tracciarla già mentre lui e i suoi ragazzi festeggiavano lo scudetto della seconda stella. L’Inter si arrampicava in cielo, e intanto lui e i dirigenti pianificavano un mercato pensato per rinforzare, senza sottrarre. Nessun big ceduto, solo nuovi innesti pronti subito, e i risultati si sono visti alla prima occasione: senza Lautaro, l’Inter non ha sofferto grazie all’esperienza e alla qualità di Taremi".