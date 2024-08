La solita Inter spazza via i dubbi: tre indizi fanno la prova più confortante

L'importanza del 2-0 va oltre il divario del risultato che conferma il pronostico della vigilia. Né le gambe ancora in parte imballate, né l'afa che avvolge Milano, l'assenza di Lautaro o le scorie del pareggio di Genova: nulla di tutto ciò ha intaccato i piani dell'Inter, che conferma di aver costruito sulla roccia e non sulla sabbia. Questo ha reso anche più facile l'inserimento dei nuovi: Taremi già visto e apprezzato, Zielinski preservato in vista dell'Atalanta. Il polacco scalpita per esordire nel prossimo turno, quando anche Lautaro vorrà tornare. Vedere come si diverte questa squadra rende ancora più forte la voglia di partecipare alla festa in campo.