Ecco i ventidue che scenderanno in campo al Meazza: l'Inter cerca la prima vittoria nella nuova Champions League contro la Stella Rossa

L'Inter cerca la prima vittoria nella nuova Champions League dopo il pareggio di due settimane fa all'Ethiad Stadium contro il Manchester City: stasera arriva al Meazza la Stella Rossa di Belgrado. Per l'occasione, Simone Inzaghi fa diversi cambi di formazione: in difesa riecco Pavard dal 1' con De Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo titolare Zielinski con Calhanoglu e Mkhitaryan, Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce. In attacco spazio all'inedita coppia Taremi-Arnautovic.