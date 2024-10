Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Marco Bucciantini , giornalista, ha parlato così del Napoli e della corsa scudetto : "E’ una squadra che pian piano diventa di Conte che fa faticare tanto anche i più bravi, eleva quelli normali e li fa diventare protagonisti. Conte ha sempre un occhio di riguardo ai risultati, ma lo fa attraverso una tenuta del campo importante. Le ultime tre il Napoli le ha dominate, magari non proprio in modo clamoroso. Il Napoli ha un organico forte, ma lo ha sempre avuto. La partenza di Verona si può leggere come necessaria per capire che la stagione scorsa è sempre in agguato.

Bisognava ricostruire la forza, ma c’era, e la gara di Verona ti ha svegliato dicendoti che la stagione scorsa è sempre dietro l’angolo. Corsa scudetto? Ci son quattro squadre più forti, lo sanno tutti, però 8 calciatori del Napoli hanno già vinto lo scudetto ed anche McTominay ha vinto in passato. L’allenatore non è mai arrivato terzo in Serie A, non ha mai fatto peggio che secondo. E’ una squadra che una volta che viene organizzata ha le forze per poter sognare. Il Napoli e l’Inter sanno come si vince. Conte realizza quella famosa frase ‘nel medio periodo siamo tutti morti’, quindi ‘facciamoci felici nel breve periodo’".