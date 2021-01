Inter, Stellini: “Eriksen mi è piaciuto tantissimo. Sanchez? Non cambieremmo nessuno”

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, che ha sostituto il tecnico durante Inter-Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro i campani. Queste le sue parole: “Sanchez? Io non mi occupo di mercato, io posso dire che siamo contentissimi di lui come di tutti i giocatori: sono tutti coinvolti nel gioco e per raggiungere gli obiettivi. Questo ci soddisfa, non cambieremmo nessuno vista la loro attitudine: siamo contenti di Alexis e di tutti gli altri.

Eriksen? Mi è piaciuto tantissimo come tutta la squadra. Si sta adattando molto bene in questo nuovo ruolo: serve intelligenza tattica, si sta applicando molto, lo fa da tempo. Sta avendo le opportunità per dimostrare il suo valore e sta usando la sua intelligenza per giocare buone gare come oggi. Le due ali molto larghe? Scelta tattica: giocando con le mezze ali che si inseriscono i loro esterni stringevano il campo e davano spazio. E quando hai giocatori come Perisic e Hakimi vanno sfruttati.

Ci aspettiamo che giocando con più continuità Christian migliori: si sta adattando bene al ruolo in una fase come quella difensiva. Stasera ha fatto un ottimo lavoro: siamo molto contenti, è una risorsa sulla quale abbiamo lavorato molto. Ce lo teniamo stretto, è un giocatore di alto livello. I ragazzi sanno benissimo quale deve essere il loro approccio e quale costanza devono avere nella gara: hanno giocato come quando c’è il mister, sentivano la sua voce echeggiare nelle loro orecchie”.