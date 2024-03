L'eventualità potrebbe non essere così remota. Se Francesco Acerbi dovesse andare incontro a una squalifica per razzismo, non è escluso che l'Inter possa adottare seri provvedimenti, fino a prendere in considerazione un divorzio a fine stagione. A quel punto il club nerazzurro andrebbe alla ricerca di un difensore sul mercato. E Ausilio, sempre attivo su più fronti, potrebbe tornare a battere piste già percorse. Si legge infatti su TuttoSport di oggi: