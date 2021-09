Inter, bilancio 2021 caso isolato: subito ripresa, 2022 sotto i 100 mln di perdita. Ecco come

L'Inter ha chiuso il bilancio 2020/2021 con una perdita di 245,6 milioni di euro. Un rosso pesante. Ma resterà un caso isolato

"Nell’esercizio 21/22 rientreranno le plusvalenze di 75 milioni per la vendita di Hakimi e Lukaku. Altri 20 milionii saranno iscritti per bonus incassati da sponsor nella scorsa estate. L'Inter prevede di chiudere la stagione in corso con il 60-70 % di perdite in meno rispetto al 20/21", sottolinea oggi Franco Vanni di Repubblica.

"Dei 245,6 milioni di perdite, 110 possono essere ascritti direttamente all’impatto Covid: 70 di mancati introiti da stadio, compresa la vendita di merchandising a San Siro, più 40 milioni che gli sponsor per contratto hanno potuto non versare, in nome della minor visibilità di un campionato disputato a porte chiuse. A incidere sulle perdite ci sono stati anche 29 milioni di costi aggiuntivi relativi all’area sportiva: 15 per la liquidazione a zero di Joao Mario e Nainggolan, con una minusvalenza rispetto al prezzo a cui erano stati acquistati. Altri 14 sono riconducibili alla buonuscita pretesa da Antonio Conte e ai costi del suo staff. Per quanto riguarda il confronto con l’esercizio precedente, va considerato che sul 2020/21 non sono state iscritte plusvalenze, mentre nel 19/20 c’erano 61 milioni di plusvalenza di cui 50 solo per la vendita di Icardi", si legge ancora su Repubblica.