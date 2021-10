Inter, i 5 sudamericani a rischio per la Lazio. Lautaro si ‘libera’ prima se…

Il quadro della Gazzetta dello Sport sul rientro dei cinque giocatori impegnati in Sudamerica verso la ripresa del campionato

Alessandro Cosattini

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, l’Inter affronterà la Lazio per l’8a giornata di Serie A. Simone Inzaghi per la prima volta avrà di fronte da avversario il suo passato. Le preoccupazioni dell’allenatore nerazzurro al momento sono soprattutto per i cinque giocatori impegnati in Sudamerica con le rispettive nazionali, vale a dire Lautaro Martinez e Joaquin Correa (con l’Argentina), Alexis Sanchez e Arturo Vidal (con il Cile) e Matias Vecino (con l’Uruguay). Non preoccupano invece gli altri 10 nazionali (dei 15 totali), che torneranno in tempo per la sfida in programma sabato 16 ottobre alle 18. La Gazzetta dello Sport ha analizzato nel dettaglio tutti i casi dei nazionali, ponendo l’attenzione in particolare sui sudamericani.

"In casa Inter c’è da definire la delicata situazione imposta dal calendario internazionale in vista della ripresa del campionato il prossimo 16 ottobre. Il problema riguarda cinque dei 15 elementi partiti per i ritiri delle rispettive nazionali, con il rischio di non poter riabbracciare i sudamericani in tempo per la sfida dell’Olimpico. Nessun problema per gli europei impegnati tra Nations League e qualificazioni mondiali, tutti ad Appiano al massimo tra il 12 e il 13 ottobre.

Per Lautaro, Correa, Vidal, Sanchez e Vecino si dovrà invece puntare al rientro lampo con un volo charter, magari in accordo con altri club di A (Juve e Atalanta). I primi a “liberarsi” saranno il Toro e il Tucu, che concluderanno il trittico albiceleste contro il Perù venerdì notte intorno alle 3.30. Vidal e Sanchez (impegnati contro il Venezuela) termineranno mezz’ora dopo, mentre Vecino (contro il Brasile) finirà intorno alle 4.30. Nella migliore delle ipotesi, quindi, l’eventuale charter di gruppo spiccherebbe il volo verso l’Italia a non più di 36 ore prima della sfida con la Lazio. Il panorama potrebbe cambiare solo in caso di eventuali squalifiche: il diffidato Lautaro, ad esempio, anticiperebbe il rientro di tre giorni in caso di ammonizione nella sfida in programma contro l’Uruguay la notte tra domenica e lunedì”, si legge sulla rosea.

