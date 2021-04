Suning, LionRock nel mirino: ecco da dove arriveranno i nuovi soldi. Il fondo saudita…

Pagati gli stipendi di gennaio e onorate le scadenze di mercato dovute al 31 marzo, l'Inter si aspetta un vero cambio di scenario

Pagati gli stipendi di gennaio e onorate le scadenze di mercato dovute al 31 marzo, l'Inter si aspetta un vero cambio di scenario. Quando? I primi di maggio per vedere arrivare l’iniezione di liquidità per i conti del club. "Fatta salva l’intenzione di Suning di mantenere salda la maggioranza, i riflettori sono tutti su quel 31,05% in mano al fondo LionRock: è altamente strategico e, quindi, destinato a cambiare padrone", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Tanti soggetti hanno trovato interessante la proposta di investimento presentata da Goldman Sachs. Mentre il potentissimo fondo sovrano dell’Arabia Saudita si scontra con problemi di natura geopolitica, con il passare del tempo è cresciuta nel club la consapevolezza che i nuovi soldi arriveranno dagli Stati Uniti. Non da Fortress, in posizione di vantaggio, invece, altri investitori a stelle e strisce che, attraverso uno o più fondi, sono pronti a fare il passo al momento opportuno: sul piatto una cifra non molto distante da quei 250 milioni. Si dovrebbe passare attraverso un iniziale nuovo finanziamento a cui poi seguirebbe l’acquisto di quote azionarie. E i milioni dei prossimi partner americani sarebbero propedeutici proprio per mettere le mani sulla fetta di LionRock Capital".