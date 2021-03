CorSera – Inter, chiara la volontà di Zhang. Intanto si fa strada un’altra ipotesi

È ormai chiara la volontà del presidente nerazzurro. Intanto si fa strada un'altra ipotesi

Stipendi di gennaio pagati e onorate le scadenze di mercato dovute al 31 marzo (la rata da 13 milioni per Hakimi al Real Madrid). L'Inter adesso può guardare al futuro con più fiducia e concentrarsi esclusivamente sul campo. Per quanto riguarda la situazione societaria, il Corriere della Sera sottolinea che si fa strada l’ipotesi dell’ingresso di un pool di investitori americani, "che potrebbe confluire in uno o più fondi, pronto a investire circa 250 milioni e magari rilevare la quota di minoranza del 30 per cento ora in mano a Lion Rock. Più indietro resta il fondo Fortress".