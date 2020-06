Sky – Inter, svolta Lautaro: la Liga blocca il Barcellona. Intrigo con Aubameyang

Arrivano novità piuttosto importanti dagli studi di Sky Sport sul futuro di Lautaro Martinez. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, un provvedimento di Javier Tabas, presidente della Liga spagnola, previsto a breve, dovrebbe limitare gli investimenti dei tre club principali: Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid.

Queste tre società potranno investire soltanto il 25% delle vendite. Il Barcellona sarebbe quindi corso ai ripari nelle ultime ore: non avendo la possibilità di assecondare le richieste dell’Inter per l’argentino (111 milioni o per una cifra che le si avvicini), i blaugrana starebbero bloccando Aubameyang, nome inserito sul taccuino dalla dirigenza nerazzurra proprio per sostituire eventualmente il Toro. Intrigo nell’intrigo, quindi, per l’attaccante dell’Arsenal.