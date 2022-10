Inter a caccia di una svolta: Inzaghi testa il vice Brozovic. Lautaro in cerca di gol

Il tecnico dell'Inter ha annunciato la presenza di Asllani in regia. Davanti si affida alla coppia Lautaro-Dzeko

Andrea Della Sala

Questa sera alle 18 a San Siro si giocherà Inter-Roma. Entrambe le squadre giocheranno per vincere, visto che nessuna delle due può permettersi altri passi falsi.

"Inter-Roma non decide nulla, ma vale tanto. Dopo 3 sconfitte in 7 giornate, a tre giorni dal Barcellona che segnerà in destino in Champions, Simone Inzaghi ha il cuore agitato di un remigino nero e azzurro. Lo si è capito anche dalle dichiarazioni di ieri. «Dove vado io, si vince, crescono i ricavi e calano le perdite». Un’atipica vampata d’orgoglio,più mouriniana che sua. Ma ci sta. Dopo la brutta sconfitta di Udine e le sostituzioni preventive, è rimasto due settimane sulla graticola. Sa che non può più sbagliare e sa che gli mancano i due giocatori più importanti, tatticamente (Brozovic) ed eticamente (Lukaku)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Senza il croato, il gran burattinaio dal quale ha sviluppato negli anni una dipendenza assoluta, l’Inter nel torneo scorso raccolse 2 punti in tre partite (Sassuolo, Torino, Fiorentina). Deludenti i tentativi di sostituirlo: Barella, Gagliardini, Vecino... Il mercato ha portato un replicante di ruolo: il giovane e talentuoso Kristjan Asllani che però finora ha masticato solo 23’ di campionato. Di botto dovrà caricarsi sulle spalle una responsabilità importante, a 20 anni. Più responsabilità anche per Calhanoglu (o Mkhitaryan) in regia. Non ci sarà Lukaku che attacca in battaglia con il carisma del capò indiano che dà coraggio a tutti. A sostituirlo saranno la saggezza tattica e l’orgoglio da ex di Edin Dzeko che nella stagione scorsa segnò due volte alla Roma (all’Olimpico in campionato e a San Siro in Coppa Italia). L’antico derby di Manchester che si rinnova (Dzeko, City-Smalling, United) sarà un tema forte del match".

"Inzaghi punta forte su Lautaro, tornato carico dalla nazionale (gol e assist), ma a secco in campionato dal 30 agosto (Cremonese) e orgogliosamente deciso a sbloccarsi con il mese nuovo. Il Toro incornò la Roma nell’ultimo incrocio di campionato al Meazza (3-1). Il risultato lo sbloccò Dumfries, in gol anche all’Olimpico. come Hakimi l’anno prima. Come sempre, dato l’assetto delle due squadre, le faide di fascia saranno decisive. Oltre alla potenza dell’olandese, Inzaghi può scatenare l’entusiasmo di Federico Dimarco, gran protagonista in azzurro. La gara di corsa con Spinazzola, sulla banda opposta, non sfuggirà a Roberto Mancini", chiude Gazzetta.