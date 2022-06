Inter, nome nuovo per l’attacco: nel mirino un giovane talento di scuola PSG

Con il ritorno a Milano di Romelu Lukaku sostanzialmente definito , e in attesa di capire se l'operazione Dybala potrà o meno decollare, l'Inter contiua a monitorare il mercato internazionale in cerca di giovani prospetti di qualità. Tra questi, secondo tuttomercatoweb.com, sarebbe emerso il profilo di Arnaud Kalimuendo , attaccante classe 2002, prodotto del settore giovanile del Paris Saint-Germain ma reduce da due positive stagioni trascorse in prestito al Lens.

Veloce, rapido, in grado di ricoprire tutte le posizioni dell'attacco, Kalimuendo sta avendo una crescita esponenziale, come dimostrano i 12 gol segnati in questa stagione. Punto fermo della Nazionale francese Under 21, negli anni ha avanzato il suo raggio d'azione, trasformandosi in uomo d'area di rigore dopo gli inizi da esterno offensivo. Un talento grezzo che aspettava solamente di sbocciare: la dirigenza dell'Inter lo segue da tempo e, oltre ad apprezzarne le qualità tecniche, lo considera un elemento che ben si sposa con diversi partner offensivi, che sia Lukaku, Lautaro o anche Correa.