Inter, nuovi contatti per Taremi: “Interesse reale, affare può andare in porto”

Resta caldo in ottica Inter il nome di Mehdi Taremi . Difficilmente l’attaccante rinnoverà il suo contratto con il Porto e i nerazzurri - come altre squadre - sono interessati al possibile colpo a 0 in estate. Ecco il punto sul futuro del centravanti secondo calciomercato.com. “L’Inter ha riaperto con convinzione il fascicolo Taremi dopo il sondaggio della scorsa estate. Ausilio ha riallacciato i contatti con l’entourage del forte attaccante iraniano constatando un reale interesse da parte del giocatore al progetto nerazzurro.

Da viale della Liberazione si lavora con grande attenzione a questa trattativa per la prossima estate, l’Inter vuole mettere a segno l’ennesimo colpo a cinque stelle a parametro zero. Mehdi porterebbe soluzioni nuove tattiche e tecniche all’attacco di Simone Inzaghi, ci sono buone chances che l’affare possa andare in porto. E il Milan? Al momento si è defilato sulla corsa all’attaccante del Porto. Probabilmente perché non ha gradito come sono le andate le cose nella trattativa della scorsa estate”, si legge.