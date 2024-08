Inter, c’è un Taremi in più nel motore. I due messaggi inviati da Inzaghi

"Sul gol di Darmian che ha messo in discesa la partita dopo cinque minuti, la sua firma è chiara e leggibile, come quella che lo ha legato all’Inter per i prossimi tre anni con un contratto da tre milioni a stagione. Taremi non ha segnato, ma ha fatto girare tutto l’attacco dell’Inter, muovendosi da prima punta ma anche in appoggio a Thuram e arretrando di qualche metro il proprio raggio d’azione, come un regista offensivo in grado di rifinire e di aprire spazi preziosi per gli inserimenti delle mezze ali. Tutto perfettamente codificato secondo i principi di gioco inzaghiani. Mehdi ha iniziato a lavorare con i nuovi compagni fin dal primo giorno di ritiro e i risultati avevano lasciato a bocca aperta l’allenatore e il suo staff, ieri a scoprirsi piacevolmente stupiti sono stati i tifosi abituati alla ThuLa".