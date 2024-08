Dopo il pareggio all'esordio in campionato in casa del Genoa, l'Inter trova la prima vittoria a San Siro battendo il Lecce 2-0. A segno per i nerazzurri Darmian e Calhanoglu su rigore. Al termine della gara, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi:

"Chiaramente il calcio d'agosto è difficile per tutti. Avevo grande fiducia per come ho visto la squadra allenarsi. Eravamo arrabbiati dopo Genova, ma avevamo fatto una buona gara con errori gravi sui gol. Il Lecce ha fatto la sua gara, ma siamo stati concentrati come piace a me. Prima mezz'ora molto molto buona, poi perso palle centralmente e l'ultimo quarto d'ora meno lucidi. Rientrati in campo sfiorato il gol e poi il raddoppio di Calha".