Inter-Taremi, punto di svolta sempre più vicino: “Può arrivare già a gennaio se…”

“Il dialogo tra Ausilio e l’entourage di Taremi va avanti da diversi mesi e ora sta per arrivare il punto di svolta perché ormai c’è poca distanza tra domanda e offerta. L’idea sarebbe quella di chiudere un accordo ora poi far arrivare il giocatore a parametro zero a luglio quando terminerà il suo contratto con il Porto. Esiste una possibilità che Mehdi possa anticipare il suo arrivo in nerazzurro già a gennaio: la cessione di Sanchez. Il cileno ha alcune proposte dall’Arabia, ma non ha ancora dato una indicazione sulla sua volontà per il futuro”, si legge.