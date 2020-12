Inter, terminato il summit tra Conte e la dirigenza. Sul tavolo diversi nomi e una priorità

È terminato da poco il summit tra la dirigenza dell’Inter e Antonio Conte. Come informano i colleghi di Sky Sport, l’incontro si è tenuto prima della seduta pomeridiana che è in corso in questi minuti.

Sul tavolo ovviamente diversi nomi, con due tasselli da acciuffare tra le opportunità che offrirà il mercato per rinforzare centrocampo e attacco. La priorità, come noto, rimane il mercato in uscita. Ci sono alcune situazioni da sistemare, su tutte quella di Christian Eriksen, il cui futuro potrebbe essere al PSG. L’arrivo di Pochettino, che conosce il danese, potrebbe scaldare la pista nei prossimi giorni.