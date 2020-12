GdS – PSG, due strade per arrivare ad Eriksen. Il danese rinforzo per Pochettino

Il PSG è pronto ad annunciare l’arrivo di Pochettino. Il margine per il mercato però non sarà molto ampio. La Gazzetta dello Sport spiega come i parigini proveranno ad accontentare il nuovo tecnico: “Tuchel e il suo numeroso staff comunque lasciano Parigi incassando circa 7 milioni, che, secondo i media francesi, comprendono gli ultimi sei mesi di stipendio e i bonus. Abbastanza forse per limitare i margini di manovra sul mercato di gennaio. Il Psg potrebbe intervenire con operazioni di puntellamento, privilegiando scambi o prestiti. Il nerazzurro Eriksen rimane un potenziale obiettivo, magari in uno scambio con Paredes, o compensando un addio di Draxler, in scadenza come il 32enne Di Maria che non ha ancora rinnovato”.