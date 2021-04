Inter-Cagliari, pagelle CdS: Darmian si conferma. Hakimi: bacio meritato

I voti più alti se li sono meritati i due giocatori che hanno risolto la gara: il marocchino ha fatto l'assist, l'italiano ha fatto centro

Il Corriere dello Sport, nelle pagelle di Inter-Cagliari dà il voto più alto a Darmian , eroe di giornata per il gol segnato all'ottantesimo. "Secondo centro in campionato, terzo stagionale. Conferma la sua utilità e duttilità", si legge. Ed è lo stesso voto di Hakimi che si è "meritato il bacio di Conte".

Voto alto anche per Eriksen, 6.5 perché "due volte pericoloso da fuori, il corner per la traversa di De Vrij, più un paio di corridoi estratti dal cilindro". Tutti voti positivi per la difesa e il voto più basso è il cinque per Sanchez: "Contribuisce a intasare la trequarti, per di più infilando una serie di errori di misura. Stizzito dopo il cambio", scrive il giornale.