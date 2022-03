Lazaro, Esposito, Agoumé ma non solo: Inter, c’è un tesoretto in prestito all’estero

Mancano ancora due mesi abbondanti al via del mercato estivo ma è già tempo di analisi in casa Inter

Matteo Pifferi

Mancano ancora due mesi abbondanti al via del mercato estivo ma è già tempo di analisi in casa Inter. La società sta riflettendo sui giocatori in prestito, specialmente quelli all'estero. "Non solo Pinamonti, Sensi, Dalbert e Vanheusden. L'Inter ha sotto contratto un nutrito gruppo di talenti che rappresentano per il club sia un tesoretto importante dal punto di vista tecnico per il futuro, che economico per eventuali mosse mercato", conferma infatti calciomercato.com. Da Esposito a Satriano fino ad Agoumé, non sono pochi i giocatori di proprietà Inter in giro per l'Europa. L'obiettivo è quello di farsi le ossa ma anche mettersi in vetrina, costituendo asset importanti per l'Inter che verrà.

Lazaro e i giovani

Da monitorare, in particolare, la situazione Lazaro: l'austriaco è in prestito secco al Benfica e finora ha raccolto 24 partite con 2 assist a referto. Potrebbe tornare in nerazzurro ma l'Inter ha idea di incassare almeno 10 mln di euro per evitare minusvalenze. Gravillon è già stato riscattato dal Reims - 3,5 mln di euro - mentre Agoumé, che si sta mettendo in luce al Brest, sarà valutato da Inzaghi nel ritiro estivo, anche se non è escluso un altro prestito così come Satriano, anche lui in forza al Brest con cui ha segnato 3 reti in 6 partite. Persyn, invece, sta faticando ad imporsi al Westerlo mentre Oristanio - 25 presenze, 5 gol al Volendam - secondo Calciomercato.com potrebbe diventare una pedina da utilizzare con il sassuolo per Scamacca o Frattesi. L'Inter, tuttavia, non vorrebbe perdere il controllo del talento classe 2002. Sempre al Volendam sta giocando con continuità anche Filip Stankovic, per il quale si valuterà più avanti il da farsi.

Esposito

Tema delicato, invece, quello di Esposito: "Seba è il giocatore che l'Inter aspetta con maggior fermento. Il classe 2002 doveva vivere l'annata dell'esplosione in prestito a Basilea, una piazza importante, di livello europeo, in un campionato comunque competitivo. Qualche basso e qualche scivolone, ma anche qualche alto come il gol in Conference League di ieri. In Svizzera è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, con l'Inter che vuole valutare bene le prossime mosse per lui che oggi non è ancora pronto al balzo definitivo in prima squadra", spiega il portale di mercato.