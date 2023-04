Inter, hai un tesoro: ennesimo gol di Mulattieri, sono 12. Frosinone ormai vede la A

Samuele Mulattieri vola. E con lui vola anche il Frosinone verso la Serie A. La squadra ciociara, infatti, ha vinto anche oggi, battendo 2-0 l'Ascoli in casa. E la promozione diretta si avvicina sempre più. Il Frosinone, infatti, ha 10 punti di vantaggio sulla terza in classifica, un vantaggio assolutamente rassicurante in vista di questo finale di stagione. Siamo alla 32esima giornata e con sole 6 giornate da disputare, la Serie A ormai sembra prossima.

Per Mulattieri, che ha giocato 29 partite in campionato, sono adesso 12 le reti. Un bottino di tutto rispetto per l'attaccante classe 2000, che è al Frosinone in prestito secco dall'Inter. Mulattieri è in uno stato di forma strepitoso, impreziosito dalla doppietta recente con l'Under 21. L'Inter ha un gioiello e deve cercare di valutare attentamente la posizione dell'attaccante, che potrebbe rappresentare un succulento tesoretto o anche un'alternativa per la rosa del prossimo anno.