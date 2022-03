Inter, un tesoro in prestito. Da Sensi a Lazaro e Pinamonti: Marotta prova a fare cassa

L'Inter dovrà autofinanziarsi ancora per il prossimo mercato e per cercare di rinforzare la rosa dovrà provare a vendere i giocatori in prestito

Andrea Della Sala

Sarà ancora un mercato votato all'autofinanziamento quello dell'Inter nella prossima estate. Il club nerazzurro non potrà essere protagonista di grandi investimenti, ma dovrà fare di necessità virtù. Per questo Marotta e Ausilio dovranno cercare di fare cassa il più possibili con i giocatori mandati in prestito e che stanno dimostrando le loro qualità.

"Fra i giocatori in prestito sono pochi quelli che hanno scritto nel loro contratto un diritto di riscatto in favore dei club dove attualmente militano. Solo uno, il Monza, vanta un obbligo di riscatto in caso di promozione per il portiere Michele Di Gregorio. Se la società di Berlusconi e Galliani salirà in Serie A, Di Gregorio passerà definitivamente al Monza per 4 milioni. Il Cagliari ha un diritto di riscatto di 7 milioni per Dalbert : in caso di salvezza il presidente Giulini potrebbe acquistarlo, magari chiedendo uno sconto, considerando la stima che Mazzarri ha nei confronti del brasiliano, da lui rilanciato. Difficile invece che il Basilea investa 8 milioni per Sebastiano Esposito. Tornerà alla base e verrà di nuovo prestato perché su di lui rimane forte l’interesse di molti club italiani e non solo", riporta Tuttosport.

SENSI/LAZARO - "I giocatori in prestito sono tendenzialmente quasi tutti giovani, tranne un paio. Oltre a Dalbert, ci sono Sensi , ceduto a gennaio alla Sampdoria, e Lazaro andato al Benfica. Il centrocampista azzurro non viene più considerato centrale nel progetto interista e in estate la società cercherà di venderlo. La stessa Sampdoria potrebbe provarci, ma attenzione anche a Sassuolo, Fiorentina e Lazio. Lazaro dopo alcuni problemi fisici, ha cominciato a giocare con discreta continuità nel Benfica: il suo contratto con l’Inter è fino al 2024 e il suo peso a bilancio il 30 giugno sarà di poco superiore agli 8 milioni. A fine stagione si capiranno le intenzioni del club portoghese che potrebbe anche pensare di tenerlo".

GIOVANI - Tra i giocatori di proprietà dell'Inter che si stanno mettendo in luce ci sono sicuramente Vanheusden al Genoa e Agoumé e Satriano entrambi in Francia al Brest. Se il francese può recitare il ruolo di vice Brozovic nella prossima stagione, per l'attaccante si profila un altro prestito per farsi le ossa. Stesso discorso per il difensore Pirola, ora al Monza, ma che potrebbe essere inserito nella trattativa Scamacca-Frattesi col Sassuolo. Nell'affare potrebbe rientrare anche Pinamonti che sta facendo benissimo con l'Empoli. "Da valutare poi il futuro di Stankovic (portiere, Volendam), Oristanio (trequartista, Volendam), Salcedo (punta, Spezia) e Mulattieri (punta, Crotone). L’attaccante Colidio , invece, resterà in prestito al Tigre in Argentina almeno fino al 31 dicembre", chiude il quotidiano.