Accordo pronto e in via di definizione, solo da sistemare gli ultimi dettagli. Entrambi i giocatori si trasferiscono a titolo definitivo, ma mentre l'ex Cagliari andrà subito a giocare nella sua nuova squadra, Tessmann rimarrà un altro anno a Venezia in prestito. L'americano classe 2001 ha accettato questo piano, non ci sono più ostacoli alla trattativa tra i due club.