Inter, alla base rientreranno in 3. Nel club tutti d’accordo su un nome: Thiago Almada

Il ritorno di Steven Zhang a Milano, potrebbe sbloccare molte situazioni in casa Inter. Uno dei temi caldi è quello del mercato

Il ritorno di Steven Zhang a Milano, potrebbe sbloccare molte situazioni in casa Inter. Uno dei temi caldi è sicuramente quello che riguarda il prossimo mercato. Il club nerazzurro ha tanti giovani in giro, alcuni rientreranno alla base. Chi tornerà è sicuramente Federico Dimarco. Fin qui il giocatore ha disputato un'ottima stagione col Verona, Conte lo conosce bene e, cosa non secondaria, è cresciuto nel vivaio dell’Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Dimarco non sarà il solo a ripresentarsi, sempre da Verona rientrerà Salcedo (2001), che potrebbe trovare posto da quarta punta.