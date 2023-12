Gds – Inter, a San Siro torna Thiago Motta ancora da avversario. Ma in futuro…

L'Inter stasera affronterà il Bologna negli ottavi di Coppa Italia. I rossoblù sono la vera sorpresa del campionato (si trovano al quarto posto) grazie soprattutto al loro tecnico, Thiago Motta . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , in casa nerazzurro il tecnico viene tenuto d'occhio. "Ci si spinge troppo in là con la fantasia quando si ipotizza un futuro da allenatore dell’Inter per Thiago Motta. La panchina nerazzurra è saldamente di Simone Inzaghi, tecnico che punta a restare a Milano a lungo e che è apprezzatissimo da tutti in viale della Liberazione".

"Ma è chiaro che - pensando a un allenatore che per qualità, età e conoscenza dell’ambiente possa prima o poi guidare l’Inter - l’attuale tecnico del Bologna è in prima fila. Il club nerazzurro lo stima, la tifoseria non può che avere un bel ricordo del Thiago Motta calciatore e per lui sarebbe un approdo straordinario. Ora, però, il pensiero è solo quello di infastidire l’Inter come già accaduto in campionato".