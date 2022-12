GdS – Inter, tentazione Thuram già a gennaio. Per Scalvini servono oltre 50 mln

"Capitolo acquisti: la tentazione di anticipare tutti e acquistare a gennaio Marcus Thuram con un piccolo indennizzo per il Borussia Mönchengladbach c’è sempre ma l’operazione non è facile. Gosens resterà e non ci sarà bisogno di un altro esterno sinistro come vice Dimarco. Per il futuro il nome forte è quello del jolly Scalvini: l’Inter si sta già muovendo e tanti altri diversi top club sono interessati a lui in Europa, ma per meno di 50-60 milioni è difficile che parta a gennaio. Mentre in caso di partenza di Dumfries, il preferito è il canadese Buchanan del Bruges", si legge.