Inter, Thuram prepara lo show: con l’Atletico può sfoggiare la sua specialità

L'attaccante francese può essere l'arma in più in un match così delicato come già successo in stagione

I riflettori saranno inevitabilmente puntati anche su di lui. Marcus Thuram, ieri al fianco di Inzaghi in conferenza stampa, è uno dei più attesi in Inter-Atletico Madrid, non solo per la sua magica alchimia con Lautaro Martinez. Il francese ha già mostrato più volte di saper far male alle squadre di un certo livello, come sottolinea il Corriere dello Sport:

"Ci sono tutti gli ingredienti perché Tikus mandi in scena un altro dei suoi show. Nella prima parte della sua prima stagione italiana, in cui ha sorpreso un po’ tutti con i suoi colpi, l’attaccante ha sfoggiato una specialità: i gol pesanti. Quando si alza il livello del confronto, insomma, spesso e volentieri sa come essere decisivo. Ha già fatto male a diverse big. E sovente (8 volte) ha firmato la rete dell’1-0, ovvero quella che ha sbloccato il risultato".