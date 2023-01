Inter, offerta a Thuram: 5 mln per 4 anni. Repubblica: “Ma lo United darà 15mln subito”

Grande pericolo Manchester United per l'Inter nella corsa a Marcus Thuram . Secondo quanto risulta a Repubblica, infatti, il club inglese è pronto a sborsare subito 15 milioni di euro al Borussia Moenchengladbach per prelevare il giocatore già a gennaio, bruciando di fatto la concorrenza. Spiega il quotidiano: "L'Inter da settimane parla con l'entourage del calciatore per trovare un accordo economico, ma il ragazzone nato a Parma (dove giocava il papà Lilian) è finito - inevitabilmente - sul taccuino di altri top club, due in particolare: oltre allo United, il Bayern Monaco.

I Red Devils stanno cercando di convincere il Borussia a cedere la punta già nella sessione di mercato invernale, ma il club tedesco non farà sconti: la base d'asta è di 15 milioni di euro (tanti, per un calciatore in scadenza): è un'operazione che in questo momento l'Inter non può affrontare. Inoltre la volontà di Thuram è quella di giocare in Premier, fattore determinante in questo affare di mercato: Inter e Bayern Monaco quindi rischiano la beffa. A questo punto, lo United è favorito: nelle prossime settimane la società di Manchester spera di perfezionare il colpo e portare il calciatore all'Old Trafford".