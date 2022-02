Inter, col Napoli tocca ancora a Lautaro. E c’è un dato che fa ben sperare

La trasferta del Maradona contro il Napoli può essere l’occasione giusta per Lautaro Martinez? I segnali ci sono tutti

Marco Astori

"La trasferta del Maradona contro il Napoli può essere l’occasione giusta per Lautaro Martinez?". E' questo l'interrogativo che si pone La Gazzetta dello Sport in vista di Napoli-Inter di domani, con il Toro che dovrà tornare ad essere determinante. Scrive la Rosea: "I segnali ci sono tutti. Sempre che Simone Inzaghi decida di puntare sul Toro dal primo minuto: Sanchez è più in palla che mai e potrebbe essere cavalcato dopo la perla in Coppa Italia contro la Roma, mentre Dzeko pare intoccabile.

La sensazione è che però toccherà ancora una volta all’argentino, giocatore che ha bisogno della miccia per accendersi e a cui basta poco per aprire una striscia di partite a segno. Il periodo è di quelli bui dal punto di vista realizzativo, ma una panchina potrebbe essere una brutta botta per l’ex Racing, rimasto a riposo già contro la Roma".

I precedenti sorridono all'argentino: Lautaro ha infatti colpito il Napoli già quattro volte da quando veste nerazzurro. E c'è un dato particolare che fa sorridere: "Dopo il gol dell’andata, Lautaro segnò per cinque partite di fila – a eccezione della Roma, in cui però rimase in panchina per tutti i 90’ – con sei reti realizzate. Inzaghi ha troppo bisogno di recuperare Lautaro, a maggior ragione prima del Liverpool: anche guardando al passato, la sfida contro il Napoli può davvero essere l’occasione giusta", conclude la Gazzetta.